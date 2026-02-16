Brigitta Boccoli in lacrime | Ho perso mia madre un anno fa mi sento sola Papà è stato tremendo e assente
Brigitta Boccoli ha pianto mentre raccontava di aver perso sua madre un anno fa e di sentirsi molto sola. La showgirl ha spiegato che il suo papà è stato assente e difficile da affrontare in quel periodo. Ricorda come sua madre fosse il fulcro della famiglia, mantenendo unita lei e sua sorella. Durante l’intervista, ha ricordato anche un ricordo concreto: la madre cucinava sempre i piatti preferiti di tutti in occasione delle festività.
Ospite de La Volta Buona, Brigitta Boccoli ha parlato in lacrime della scomparsa della madre, avvenuta un anno fa: "Lei era il collante tra me e mia sorella". Con la sorella Benedicta ha vissuto un momento difficile: "Eravamo distaccate, solo rapporti civili. Mio padre un uomo tremendo".🔗 Leggi su Fanpage.it
