Brigitta Boccoli in lacrime | Ho perso mia madre un anno fa mi sento sola Papà è stato tremendo e assente

Brigitta Boccoli ha pianto mentre raccontava di aver perso sua madre un anno fa e di sentirsi molto sola. La showgirl ha spiegato che il suo papà è stato assente e difficile da affrontare in quel periodo. Ricorda come sua madre fosse il fulcro della famiglia, mantenendo unita lei e sua sorella. Durante l’intervista, ha ricordato anche un ricordo concreto: la madre cucinava sempre i piatti preferiti di tutti in occasione delle festività.