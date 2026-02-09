Alex Vinatzer fa mea culpa | Non ero abituato mi sono sentito teso Ho deluso Franzoni

Alex Vinatzer si scusa pubblicamente dopo aver deluso nella combinata maschile di sci alpino. L’atleta italiano ha ammesso di essersi sentito teso e di non essere abituato a gestire la pressione. La sua gara di slalom, che avrebbe dovuto portarlo al primo posto, ha invece lasciato molta delusione, soprattutto per Giovanni Franzoni, che aveva conquistato la vittoria nella discesa libera. Vinatzer si sente responsabile, e i suoi occhi tradiscono il rammarico per aver fallito l’obiettivo.

Tantissima la delusione nella voce e nello sguardo di Alex Vinatzer. Nella combinata maschile, la sua parte legata allo slalom ereditava da Giovanni Franzoni il primo posto arrivato al termine della discesa libera. Si è trasformato in un settimo, con una performance davvero poco fortunata, tra le peggiori a livello cronometrico quest'oggi. Così il classe 1999 bolzanino al microfono di Rai2: " Mi dispiace più che per me per Giovanni, perché con la discesa che ha fatto la medaglia se la meritava tutta senza dubbio. La posizione in un'Olimpiade in casa in Italia è una cosa a cui non sono abituato, non devo smentirlo.

