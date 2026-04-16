Durante il programma televisivo Porta a Porta, si è verificato un episodio che ha attirato molta attenzione. Nel corso del confronto tra il conduttore Bruno Vespa e l'esponente del PD Giuseppe Provenzano, il giornalista ha dichiarato che una persona sarebbe scomparsa. Un video pubblicato online ha mostrato Vespa mentre afferma questa notizia, generando ulteriori discussioni e commenti sui social network. La vicenda continua a essere al centro dell'attenzione mediatica.

Il duello televisivo consumatosi nello studio di Porta a Porta tra il padrone di casa, Bruno Vespa, e l’esponente del PD Giuseppe Provenzano, continua a sollevare un polverone mediatico che non accenna a placarsi. Quella che doveva essere una normale dialettica politica si è trasformata in uno scontro frontale quando una battuta di Provenzano sull’orientamento politico del conduttore ha fatto saltare i nervi al giornalista. Vespa, visibilmente infastidito, aveva reagito con estrema durezza, pretendendo rispetto per la propria figura e per la storica trasmissione di Rai 1. Ma se davanti alle telecamere la tensione era palpabile, è ciò che è accaduto a microfoni spenti a delineare i contorni di un gelo che appare ormai definitivo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bruno Vespa, clamoroso: “È sparito”. Il VIDEO, cosa sta succedendo al giornalista

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