Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Unione Europea per il Golfo, non compare più pubblicamente da diverse settimane. La sua assenza si verifica mentre la tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran aumenta, coinvolgendo direttamente l’area di sua competenza. La sua sparizione dai media e dagli eventi ufficiali ha suscitato molte domande tra osservatori e media, senza però fornire risposte ufficiali.

Dov’è finito Luigi Di Maio? La domanda sta circolando con insistenza mentre la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran entra nella fase più calda e investe proprio l’area di cui lui è responsabile come rappresentante speciale dell’Unione Europea. Da oltre due settimane, infatti, dell’ex ministro degli Esteri italiano non arrivano prese di posizione pubbliche di rilievo. E il silenzio, in un passaggio così delicato, sta diventando un tema politico e mediatico. Il silenzio nel momento più delicato. Dal 2023 Di Maio è rappresentante speciale Ue per il Golfo Persico, un incarico strategico che riguarda direttamente paesi come Bahrein, Qatar, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra nel Golfo, Di Maio sparito dai radar: cosa sta succedendo davvero?

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