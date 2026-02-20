FOCUS – NUOTO ARTISTICO | Filippo Pelati | dopo il bronzo mondiale il peso di crescere

Filippo Pelati ha conquistato il bronzo mondiale a Singapore 2025 nel Solo libero, attirando l’attenzione di molti. Ora, in un’intervista, il nuotatore spiega come affronta la pressione di essere sotto i riflettori e di dover dimostrare il proprio talento. Racconta le sfide quotidiane e l’impegno necessario per migliorare, anche dopo grandi successi. Pelati si prepara a nuove gare, consapevole delle aspettative che lo circondano.

Filippo Pelati torna protagonista di FOCUS in una nuova intervista, diversa, più profonda. Dopo il bronzo mondiale nel Solo libero a Singapore 2025 e la medaglia nel duo misto tecnico, Filippo racconta cosa significa crescere quando tutti ti guardano. In questo episodio parliamo di: * cosa cambia dopo il primo Mondiale * identità tecnica e rischio artistico * pressione, aspettative e maturità mentale * futuro del nuoto artistico maschile * obiettivi e visione oltre la medaglia Una conversazione che va oltre il risultato, per capire chi è Filippo Pelati oggi e dove vuole arrivare. Iscriviti, lascia un e attiva la campanella #FOCUS #NuotoArtistico #FilippoPelati #TeamItalia #Mondiali2025 #SportAzzurro Conduce Alice Liverani.🔗 Leggi su Oasport.it

