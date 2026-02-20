FOCUS – NUOTO ARTISTICO | Filippo Pelati | dopo il bronzo mondiale il peso di crescere
Filippo Pelati ha conquistato il bronzo mondiale a Singapore 2025 nel Solo libero, attirando l’attenzione di molti. Ora, in un’intervista, il nuotatore spiega come affronta la pressione di essere sotto i riflettori e di dover dimostrare il proprio talento. Racconta le sfide quotidiane e l’impegno necessario per migliorare, anche dopo grandi successi. Pelati si prepara a nuove gare, consapevole delle aspettative che lo circondano.
Filippo Pelati torna protagonista di FOCUS in una nuova intervista, diversa, più profonda. Dopo il bronzo mondiale nel Solo libero a Singapore 2025 e la medaglia nel duo misto tecnico, Filippo racconta cosa significa crescere quando tutti ti guardano. In questo episodio parliamo di: * cosa cambia dopo il primo Mondiale * identità tecnica e rischio artistico * pressione, aspettative e maturità mentale * futuro del nuoto artistico maschile * obiettivi e visione oltre la medaglia Una conversazione che va oltre il risultato, per capire chi è Filippo Pelati oggi e dove vuole arrivare. Iscriviti, lascia un e attiva la campanella #FOCUS #NuotoArtistico #FilippoPelati #TeamItalia #Mondiali2025 #SportAzzurro Conduce Alice Liverani.🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Nuoto artistico, Filippo Pelati e Susanna Pedotti in evidenza nelle eliminatore del solo libero agli Assoluti di Riccione
Leggi anche: Nuoto artistico, Lucrezia Ruggiero protagonista con Enrica Piccoli e Filippo Pelati nelle finali degli Assoluti di Riccione
FOCUS – NUOTO ARTISTICO | Filippo Pelati: dopo il bronzo mondiale, il peso di crescere
Nuoto artistico, Lucrezia Ruggiero protagonista nelle finali degli Assoluti di Riccione con Enrica Piccoli e Filippo PelatiIl Trio Medaglia, Lucrezia Ruggiero, Enrica Piccoli e Filippo Pelati che salirono tre volte sul podio mondiale del nuoto artistico a Singapore, non s’è fatto pregare per conquistare i titoli ... ilmessaggero.it
FOCUS – NUOTO ARTISTICO | Enrica Piccoli: esperienza, eleganza e leadership azzurraEnrica Piccoli è una delle figure più rappresentative del nuoto artistico italiano. In questo episodio di FOCUS, racconta il suo percorso tra due ... oasport.it
Brillano i doppi azzurri agli Assoluti BPER Lucrezia Ruggiero firma la doppietta. E con lei conquistano il titolo Enrica Piccoli nel femminile e Filippo Pelati nel misto. Oro anche per Susanna Pedotti che si aggiudica la classifica degli obbligatori. Pasquale M - facebook.com facebook