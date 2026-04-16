In molte narrazioni di supereroi, i cattivi spesso si distinguono come personaggi memorabili e complessi. Questa tendenza si riflette anche nell’ultimo progetto, che si concentra sui villain, rendendoli i protagonisti della scena. La scelta di dare loro spazio e centralità ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori, portando a una rivisitazione delle dinamiche tradizionali tra eroi e antagonisti.

Ogni volta che leggo una storia di supereroi, il villain è la figura che più mi rimane impresso. Per quanto la legge aurea dei supereroi con super- problemi ci ha abituati a vedere Spider-Man, X-Men e compagni attraversare momenti bui, alla fine i ‘buoni’ riescono ad avere una realizzazione, a uscirne vincenti. I villain, invece, sono dei predestinati al fallimento, la sconfitta alla fine è ineluttabile. E soprattutto, salvo alcuni maxi-eventi, non sono mai i protagonisti. Forse per questo Bring on the Bad Guys è il manifesto di una loro rivalsa, finalmente unici protagonisti. Non esisterebbero i Fantastici Quattro senza Destino, e come sarebbe stata la vita di Thor senza Loki? Troppo spesso i villain sono visti come dei semplici meccanismi asserviti all’ascesa dell’eroe di turno, figure di secondo piano.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bring On The Bad Guy, i villain finalmente protagonisti

Top 10 Times Bad Things Happened to Horrible People

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