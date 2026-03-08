L'oroscopo di lunedì 9 marzo 2026 | Sagittario e Leone finalmente protagonisti

Lunedì 9 marzo 2026, i segni di fuoco, Sagittario e Leone, si trovano al centro dell’attenzione grazie alla posizione della Luna in Sagittario e di Venere in Ariete. Questa giornata vede una maggiore presenza di energia e dinamismo per questi segni, che si preparano a vivere momenti intensi e coinvolgenti. La giornata si caratterizza per un’atmosfera vibrante e ricca di movimento.

