Venerdì 10 luglio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile il nuovo singolo dei Bring Me The Horizon intitolato

BRING ME THE HORIZON ESCE VENERDÌ 10 LUGLIO SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI, IN FORMATO VINILE E CD (PRE-ORDER) “COUNT YOUR BLESSINGS REPENTED” UNA SPECIALE RIEDIZIONE PER FESTEGGIARE IL 20° ANNIVERSARIO DEL LORO ALBUM DI DEBUTTO Esce venerdì 10 luglio, su tutte le piattaforme digitali, in formato vinile e CD, “COUNT YOUR BLESSINGS REPENTED”, disponibile in pre-order al seguente link. Una speciale edizione ri-registrata per festeggiare il 20° anniversario dell’album di debutto dei BRING ME THE HORIZON. Pubblicato originariamente nel 2006, Count Your Blessings è stato un disco chiave che ha portato il deathcore a un pubblico globale, affermandosi come uno dei lavori più radicali e influenti della scena heavy.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Bring Me The Horizon, esce venerdì 10 luglio “Count Your Blessings | Repented”

Notizie correlate

I 'Bring me the horizon' tornano in Italia: unica data al Ferrara Summer FestivalUn altro nome di peso assoluto si aggiunge al cartellone del Ferrara Summer Festival.

Leggi anche: I Bring Me The Horizon al cinema con “L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment)” al cinema solo il 25 e 28 marzo

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Bring Me The Horizon: 20 Years of Count Your Blessings – Debut Album Re-Recorded; Bring Me The Horizon, Count Your Blessings torna nel 2026: la fatica di Oli Sykes; BRING ME THE HORIZON: il disco ri-registrato e una performance dal vivo per il 20esimo anniversario di Count Your Blessings; Bring Me The Horizon: annunciata l'edizione speciale per il 20° anniversario dell'album di debutto Count Your Blessings.

Bring Me The Horizon celebrano i 20 anni di Count Your Blessings con una riedizione specialeBring Me The Horizon festeggiano il ventennale di Count Your Blessings con una riedizione ri-registrata e un concerto esclusivo a Manchester. megamodo.com

Bring Me the Horizon, una nuova versione dell'album d'esordioEsce venerdì 10 luglio, su tutte le piattaforme digitali, in formato vinile e CD, Count your blessing - Repented, disponibile in pre-order a questo link. Una speciale edizione ri-registrata per ... rockol.it

I Bring Me The Horizon hanno registrato il debut "Count Your Blessings" Tutta la fatica di Oli Sykes nel confrontarsi con la voce di 20 anni fa in un video x.com

I Bring Me The Horizon hanno registrato il debut "Count Your Blessings" Tutta la fatica di Oli Sykes nel confrontarsi con la voce di 20 anni fa in un video facebook