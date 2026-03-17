I Bring Me The Horizon al cinema con LIVE in São Paulo Live Immersive Virtual Experiment al cinema solo il 25 e 28 marzo

I Bring Me The Horizon saranno al cinema con l’evento “L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment)” il 25 e 28 marzo. L’appuntamento cinematografico si svolgerà in contemporanea globale nelle sale e le prevendite sono già aperte sul sito ufficiale del gruppo. Lo spettacolo propone un’esperienza immersiva attraverso una performance dal vivo trasmessa in forma virtuale.

I BRING ME THE HORIZON AL CINEMA L.I.V.E. IN SÃO PAULO (LIVE IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIMENT) L’EVENTO CIMEMATOGRAFICO IN CONTEMPORANEA GLOBALE NELLE SALE SOLO IL 25 E 28 MARZO PREVENDITE APERTE SU BMTH.LIVE ALBUM FISICO E DIGITALE DAL 10 APRILE Trailer: https:www.youtube.comwatch?v=gShYikToxGc I Bring Me The Horizon, band multi-platino vincitrice di un BRIT Award e nominata ai Grammy, presentano L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment), un evento cinematografico rivoluzionario che porta su grande schermo il più grande concerto da headliner della band, tenutosi all’Allianz Parque Stadium di San Paolo davanti a una platea sold out di 50. 🔗 Leggi su Romadailynews.it Articoli correlati Bring Me The Horizon annunciano L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment) al cinema il 25 e il 28 marzoOggi i Bring Me The Horizon, band multi-platino vincitrice di un BRIT Award e candidata ai Grammy, annunciano L. Leggi anche: Cinema, dal 19 al 28 marzo torna il Florence Korea Film Fest BRING ME THE HORIZON ‘DArkSide – L.I.V.E. IN SÃO PAULO’ - al cinema solo il 25 e 28 marzo Aggiornamenti e notizie su The Horizon Temi più discussi: Bring me the Horizon - L.I.V.E. in São Paulo, solo il 25 e 28 marzo al cinema; Regolamento: Bring Me The Horizon – L.I.V.E. in São Paulo al cinema; Knocked Loose Announce European Tour Dates with Metallica & more!; Korn + Architects + Pixel Grip @ Unipol Forum - Assago (MI). Bring me the Horizon - L.I.V.E. in São Paulo, solo il 25 e 28 marzo al cinemaIl più grande concerto da headliner della band, tenutosi all'Allianz Parque Stadium di San Paolo davanti a una platea sold out di 50.000 fan. mymovies.it Bring Me The HorizonI Bring Me the Horizon si formano Sheffield, Yorkshire, nel 2004, per iniziativa del cantante Oliver Sykes assieme al chitarrista Lee Malia, al bassista Matt Kean, al batterista Matt Nicholls, al ... rockol.it Bring Me The Horizon: L.I.V.E. in São Paulo al cinema Partecipa al contest Nexo Studios - facebook.com facebook Strade Bianche on the horizon but Milan-San Remo on the mind – Tadej Pogacar sets unofficial Strava record on the Cipressa x.com