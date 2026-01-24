I ' Bring me the horizon' tornano in Italia | unica data al Ferrara Summer Festival
I Bring Me the Horizon tornano in Italia con un’unica data al Ferrara Summer Festival, giovedì 2 luglio in Piazza Ariostea. La band, nota per il suo stile innovativo nel panorama rock e metal, si esibirà in questa occasione, offrendo ai fan un appuntamento estivo da non perdere. L’evento si inserisce nel cartellone del festival, che quest’anno ospita artisti di rilievo internazionale.
Un altro nome di peso assoluto si aggiunge al cartellone del Ferrara Summer Festival. I Bring me the horizon, tra le realtà più innovative e travolgenti del panorama rock metal mondiale, annunciano il loro ritorno in Italia con un'unica data estiva in programma giovedì 2 luglio in Piazza Ariostea.
