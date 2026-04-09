Liverpool-Fulham sabato 11 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Reds in difficoltà e i Cottagers…

Sabato 11 aprile 2026 alle ore 18:30 si sfideranno Liverpool e Fulham in una partita di campionato. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e le quote dei bookmaker indicano favori diversi per le due squadre. Il Liverpool attraversa un periodo complicato e si presenta in difficoltà, mentre il Fulham si prepara a affrontare l’incontro con fiducia. La sfida si svolgerà allo stadio di casa dei Reds.

Sarà un Liverpool con il morale sotto i tacchi quello che riceverà il Fulham sabato sera ad Anfield. Non c’è partita al Parco dei Principi di Parigi: la squadra di casa ha disposto dei Reds ben oltre il risultato finale di 2-0, come dimostrano ance le statistiche dei gol attesi, o xG, che riportano un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Liverpool-Fulham (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Reds in difficoltà e i Cottagers… Liverpool-Fulham (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Reds in difficoltà e i Cottagers…Sarà un Liverpool con il morale sotto i tacchi quello che riceverà il Fulham sabato sera ad Anfield. Liverpool-Fulham (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiSarà un Liverpool con il morale sotto i tacchi quello che riceverà il Fulham sabato sera ad Anfield.