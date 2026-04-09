Liverpool-Fulham sabato 11 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Reds in difficoltà e i Cottagers…

Sabato sera alle 18:30 si affrontano Liverpool e Fulham in una partita che si presenta con i Reds in periodi complicati e i Cottagers in buona forma. La squadra di casa ha avuto recenti difficoltà in campionato, mentre gli ospiti arrivano da risultati convincenti. Le formazioni sono state ufficializzate, e le quote dei bookmaker indicano un certo equilibrio tra le due squadre. La partita si gioca allo stadio di Anfield.

Sarà un Liverpool con il morale sotto i tacchi quello che riceverà il Fulham sabato sera ad Anfield. Non c’è partita al Parco dei Principi di Parigi: la squadra di casa ha disposto dei Reds ben oltre il risultato finale di 2-0, come dimostrano ance le statistiche dei gol attesi, o xG, che riportano un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Liverpool-Fulham (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Reds in difficoltà e i Cottagers… Liverpool-Fulham (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiSarà un Liverpool con il morale sotto i tacchi quello che riceverà il Fulham sabato sera ad Anfield. St. Pauli-Bayern Monaco (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiIl colpaccio del Bernabeu avvicina il Bayern Monaco di Kompany sempre più alle semifinali di Champions, e intanto in Bundesliga i bavaresi devono... Argomenti più discussi: Premier League: 14 statistiche da sapere prima di Liverpool v Fulham; Pronostico Liverpool-Fulham: analisi, quote e consigli; Liverpool vs Fulham Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 11-04-2026; PSG - Liverpool (2-0) Champions League 2025. Pronostico Liverpool vs Fulham – 11 Aprile 2026Lo scontro di Premier League tra Liverpool e Fulham accende l’attenzione degli appassionati. Si gioca il 11 Aprile 2026 alle 18:30 nello storico Anfield, ... news-sports.it Igor Tudor al Tottenham Arriva il 14 febbraio Sconfitta 1-4 con l'Arsenal Sconfitta 2-1 col Fulham Sconfitta 1-3 col Crystal Palace Sconfitta 5-2 con l'Atletico Madrid Pareggio 1-1 col Liverpool Vittoria 3-2 con l'Atletico ma eliminazione dalla Champi - facebook.com facebook