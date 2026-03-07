Escursione in mountain bike Nella Valle del Fasanella

Un gruppo di appassionati ha intrapreso un’escursione in mountain bike nella Valle del Fasanella, all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’escursione ha coinvolto percorsi tra canyon, boschi e piccoli borghi della zona, attirando ciclisti provenienti da diverse regioni. L’attività si è svolta in una giornata di sole, con i partecipanti che hanno pedalato lungo i sentieri naturali del parco.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un viaggio in mountain bike tra canyon, boschi e borghi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in provincia di Salerno. È l'escursione "Nella Valle del Fasanella", in programma domenica 8 marzo con partenza alle ore 8.30 da piazza Ortale, a Sant'Angelo a Fasanella. L'iniziativa, organizzata da Alburni Outdoor, prevede un percorso di circa 45 chilometri con 1.300 metri di dislivello positivo, pensato per biker con un buon livello di allenamento. Il tracciato attraverserà alcuni dei paesaggi più suggestivi dell'area degli Alburni, toccando i territori dei comuni di Sant'Angelo a Fasanella, Corleto Monforte, Ottati, Aquara e Bellosguardo.