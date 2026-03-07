Escursione in mountain bike Nella Valle del Fasanella | 8 marzo alternativo nei borghi degli Alburni

Il 8 marzo, un gruppo di ciclisti ha partecipato a un’escursione in mountain bike nella Valle del Fasanella, all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’itinerario ha previsto un percorso tra canyon, boschi e piccoli borghi della zona, coinvolgendo appassionati di mountain bike provenienti da diverse località. L’attività si è svolta seguendo un sentiero che attraversa ambienti naturali e paesaggi rurali.

L'iniziativa, organizzata da Alburni Outdoor, prevede un percorso di circa 45 chilometri con 1.300 metri di dislivello positivo, pensato per biker con un buon livello di allenamento Un viaggio in mountain bike tra canyon, boschi e borghi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. È l'escursione "Nella Valle del Fasanella", in programma domenica 8 marzo con partenza alle ore 8.30 da piazza Ortale, a Sant'Angelo a Fasanella. L'iniziativa, organizzata da Alburni Outdoor, prevede un percorso di circa 45 chilometri con 1.300 metri di dislivello positivo, pensato per biker con un buon livello di allenamento. Il tracciato attraverserà alcuni dei paesaggi più suggestivi dell'area degli Alburni, toccando i territori dei comuni di Sant'Angelo a Fasanella, Corleto Monforte, Ottati, Aquara e Bellosguardo.