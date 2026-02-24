A Borgo San Lorenzo due giorni dedicati ai giovani talenti della boxe toscana

Il torneo di boxe a Borgo San Lorenzo si svolge per valorizzare i giovani talenti toscani, attirando appassionati e allenatori provenienti da tutta la regione. La manifestazione, che si tiene nelle Piscine, coinvolge numerosi atleti che cercano di dimostrare il loro valore sul ring. Le due giornate sono un punto di riferimento per chi vuole seguire la crescita di nuove promesse del pugilato locale. L’evento continua a richiamare l’attenzione di tutti gli appassionati.

Due giorni dedicati ai giovani talenti della boxe toscana. Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo il ring delle Piscine di Borgo San Lorenzo accende la passione per la Nobile Arte. Un appuntamento atteso che vedrà salire sul ring giovani atleti alle prime armi, pronti a varcare le corde per confrontarsi nella Nobile Arte, tra emozione, rispetto e spirito di sacrificio. Un momento fondamentale nel percorso di crescita sportiva e personale di tanti ragazzi che rappresentano il futuro del pugilato toscano. L’evento è reso possibile grazie all’organizzazione della Boxe Mugello, in sinergia con Sempre Avanti Firenze e Boxe Florentia, con il prezioso supporto del Comitato Regionale Toscano e del Presidente Franco Pierazzoli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

