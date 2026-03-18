Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini al GFVip | Sei la regina delle sceneggiate

Nella prima puntata del Grande Fratello Vip, si è assistito a un acceso scambio tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. La discussione è partita con un commento di Lucarelli, che ha definito Mussolini “la regina delle sceneggiate”, dando così il via a un confronto diretto tra le due. La scena si è svolta davanti agli altri concorrenti, creando subito tensione all’interno della casa.

La prima puntata del Grande Fratello Vip inizia con un incontro al vertice: quello tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. Le due si erano già incontrate a Ballando con le stelle, dove avevano litigato per tutta la durata del programma. I presupposti per riaccendere quelle diatribe ci sono tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Botta e risposta tra Lucarelli e Alessandra Mussolini al GFVip, lo scontro riprende dopo Ballando con le stelleLa prima puntata del Grande Fratello Vip inizia con un incontro al vertice: quello tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini.

“Tu sei una..”. Grande Fratello Vip, choc tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. Poche ore ed è finita malissimo: gelo totaleLa prima puntata dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip ha registrato un confronto immediato tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Selvaggia Lucarelli

Temi più discussi: Selvaggia Lucarelli e Max Giusti si ritrovano a 'Scherzi a parte': il botta e risposta (tra ex); Selvaggia Lucarelli e Max Giusti si ritrovano a 'Scherzi a parte': il botta e risposta (tra ex); Io li conosco i tuoi caffè. Lucarelli-Blasi, il botta e risposta quasi passato inosservato (in cui c'entra anche Totti); Selvaggia Lucarelli contro Raimondo Todaro: Non mi ha mai salutato nei corridoi di Ballando.

Botta e risposta tra Lucarelli e Alessandra Mussolini al GFVip, lo scontro riprende dopo Ballando con le stelleLa prima puntata del Grande Fratello Vip inizia con un incontro al vertice: quello tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini ... fanpage.it

GF Vip 2026, botta e risposta infuocato tra Lucarelli e TodaroSelvaggia Lucarelli e Raimondo Todaro si scontrano al GF Vip 2026: accuse reciproche e tensione immediata tra opinionista e concorrente Bastano pochi minuti dall’inizio per accendere il clima nello st ... msn.com

Milly Carlucci parla del Gf e di Selvaggia Lucarelli - facebook.com facebook

Selvaggia Lucarelli ha parlato di un malessere attorno a Giovanni Calvario: chi è il concorrente del GF Vip noto da L'amore è cieco x.com