Milano Unica chiude con un record di presenze al termine della sua edizione a Fiera Milano Rho. Il salone del tessile e degli accessori di alta gamma ha attirato un numero record di visitatori, confermando la sua importanza nel settore. Gli espositori hanno mostrato le ultime tendenze, e il pubblico si è mostrato molto interessato alle novità presentate. La manifestazione si conferma come un punto di riferimento per il settore, con numeri che superano le aspettative di quest’anno.

NUMERI RECORD per Milano Unica, il Salone del tessile e degli accessori di alta gamma, che si è svolto a Fiera Milano Rho. In aumento la partecipazione di buyer internazionali. Francia (+8,5%) e USA (+13,5%) sono risultati i due Paesi complessivamente più rappresentati, in crescita anche la presenza di buyer provenienti da: Corea (+10%), Canada (+6,6%), Germania (+8%), Giappone (+2,4%), mentre Gran Bretagna e Spagna confermano le importanti presenze dell’edizione di febbraio 2025. "Le due ultime edizioni hanno fatto registrare i risultati migliori di sempre. Oggi il salone è diventato leader internazionale del settore e si è creata una squadra coesa fra tutti gli imprenditori, efficacemente coordinata dal Direttore di Milano Unica, Massimo Mosiello e dal suo staff", dice Simone Canclini, Presidente di Milano Unica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Milano Unica da record. Boom di presenze al Salone del tessile

Approfondimenti su Milano Unica

Il Distretto tessile di Carpi ritorna a Milano Unica, fiera internazionale dedicata ai tessuti e agli accessori di alta gamma.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Unica

Argomenti discussi: Milano Unica, record di presenze: Dalla fiera segnali incoraggianti; Milano Unica 42, Usa e Francia primi Paesi esteri. Canclini: Abbiamo confermato il record; Chiude Milano Unica. In crescita i visitatori da Usa e Francia; Milano Unica 42, il racconto dei contenuti e dei momenti chiave.

Record di espositori europei: +25% MILANO UNICA cresce e rilancia il valore della materia prima42^ Edizione 20-21-22 gennaio 2026 – Fiera Milano Rho La fiducia degli espositori italiani ed europei, conferma la leadership internazionale di Milano Unica e il suo ruolo di insostituibile sostegno ... comunicati-stampa.net

Milano Unica 42, Usa e Francia primi Paesi esteri. Canclini: Abbiamo confermato il recordSi chiude con un incremento dei buyer internazionali l'edizione numero 42 di Milano Unica. La fiera dedicata al tessile e ... pambianconews.com

Ogni fiera è solo l’inizio. Da Milano Unica portiamo con noi nuove connessioni, stimoli e idee da trasformare in progetti futuri. Continuiamo a costruire, evolvere e sperimentare. Ci vediamo presto. Every fair is just the beginning. From Milano Unica, we carry for - facebook.com facebook