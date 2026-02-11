È stato pubblicato il nuovo bando per il bonus sport da 500 euro a Roma. I cittadini romani interessati possono richiedere il voucher che permette di coprire i costi per iscriversi a società e strutture sportive della città. La domanda si può fare online, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito del Comune. La scadenza per presentare le richieste è vicina, quindi chi vuole approfittarne deve muoversi in fretta. Il bonus vale per l’anno sportivo 202627 e punta a favorire l’attività fisica tra i residenti.

Un voucher da 500 euro, valido per l'iscrizione a una delle società e strutture sportive romane che aderiranno all'iniziativa per l'annualità 202627. Per il quarto anno consecutivo il Campidoglio lancia - con un bando che sarà pubblicato oggi - il progetto pensato per agevolare la pratica sportiva dei giovani nella Capitale, estendendola anche alle famiglie meno abbienti e alle persone con disabilità. E lo fa con uno stanziamento da 1,5 milioni di euro, al quale potrebbero aggiungersi altre risorse in futuro. «Da oggi inizia la prima fase: tutte le società sportive, associazioni, strutture pubbliche e private potranno aderire al bando pubblicato sul sito di Roma Capitale - spiega Alessandro Onorato, assessore capitolino allo sport - La grande novità, rispetto agli anni scorsi, è la tempistica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Bonus sport da 500 euro a Roma, pubblicato il nuovo bando: come fare domanda, requisiti e scadenza

