Bonus gite scolastiche 2026 platea si allarga | i requisiti per i 150 euro e il rischio per il caro energia

Il bonus per le gite scolastiche del 2026 si apre a un numero maggiore di beneficiari, con requisiti più flessibili per ottenere i 150 euro. Tuttavia, il rincaro dei costi dell’energia si fa sentire anche nel settore scolastico, creando incertezza sulle spese previste. Alcune scuole temono che i costi crescenti possano mettere a rischio l’organizzazione delle gite in programma per la prossima primavera.

Il caro energia pesa anche sulle scuole, e rischia di far saltare anche le gite scolastiche non ancora organizzate per la primavera. I costi dei biglietti aerei e dei viaggi d'istruzione sono altissimi. Il ministero ha prolungato il Welfare gite, un contributo da 150 euro a studente, anche nel 2026. Ma non si tratta di nuove risorse in arrivo: è stata data alle scuole la possibilità di utilizzare le risorse residue dello stanziamento di 50 milioni di euro nel 2023, rendendo i requisiti d'accesso meno stringenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Bonus gite scolastiche 2026: fino a 150 euro per studente, chi ne ha diritto e come ottenerloLe gite scolastiche stanno diventando sempre più un lusso per molte famiglie italiane.

Caro energia: 315 milioni stanziati, bonus da 90 euro e sostegno per famiglie e imprese a rischio bollette.Il governo italiano ha stanziato 315 milioni di euro per un intervento a sostegno del settore energetico, prevedendo un bonus di 90 euro per i...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Bonus gita scolastica 2026, ti spettano 150 euro per ogni figlio, nuove soglie ISEE: ecco per chi e come richiederlo; Come ottenere il bonus gite scolastiche 2026: guida e novità; Bonus gite scolastiche 2026: fino a 150 euro per studente, chi ne ha diritto e come ottenerlo; Bonus gite scolastiche 2026, nuovo limite Isee. Ecco come avere 150 euro.

Bonus gite scolastiche 2026, platea si allarga: i requisiti per i 150 euro e il rischio per il caro energiaIl caro energia pesa anche sulle scuole, e rischia di far saltare anche le gite scolastiche non ancora organizzate per la primavera ... fanpage.it

Bonus gite scolastiche 2026: fino a 150 euro per studente, chi ne ha diritto e come ottenerloSempre meno studenti partecipano ai viaggi d’istruzione per i costi troppo alti: con il nuovo bonus e soglia ISEE a 20mila euro la platea si allarga, ma attenzione la domanda va fatta direttamente all ... panorama.it

BONUS GITE SCOLASTICHE 2026: FINO A 150 EURO PER STUDENTE, CAMBIA L’ISEE Anche nel 2026 torna il bonus gite scolastiche, il contributo per aiutare le famiglie a coprire le spese dei viaggi di istruzione. L’agevolazione può arrivare fino a 150 euro facebook