Bonus affitti a Bari modifiche alla graduatoria dei beneficiari | Eliminato problema tecnico

A Bari sono state apportate modifiche alla graduatoria dei beneficiari del bonus affitti, dopo che la lista pubblicata il 14 aprile scorso aveva escluso alcune domande a causa di un problema tecnico-informatico. La revisione ha preso in considerazione 32 ricorsi presentati, che in precedenza non erano stati valutati correttamente. La correzione mira a garantire una valutazione più accurata delle richieste di sostegno economico per l’affitto.

La precedente lista, pubblicata lo scorso 14 aprile, a causa di un problema di natura tecnico-informatica non teneva conto della disamina di 32 ricorsi. Gli uffici della ripartizione Patrimonio del Comune di Bari hanno annunciato la nuova pubblicazione della graduatoria definitiva rettificata.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bonus affitti, c'è la graduatoria: il Comune di Bari stanzia 3,6 milioni per 1.700 famiglie Concorso vigili urbani, modifiche alla graduatoria: quattro posti in riserva per volontari delle Forze ArmateDopo la pubblicazione della classifica a inizio mese il direttore generale del Comune Puccio sigla un nuovo atto per l'approvazione di merito... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bando per il contributo alloggiativo a Bari: c'è la graduatoria definitiva; Bando per il contributo alloggiativo a Bari: c'è la graduatoria definitiva; Bonus affitti a Bari, più di 1800 ammessi al bando: Per ogni beneficiario importo massimo di 2mila euro; Bari, bonus affitti 2024: redistribuiti i residui tra i beneficiari del contributo alloggiativo. Bari, bonus affitti 2024: redistribuiti i residui tra i beneficiari del contributo alloggiativoBARI – La giunta del Comune di Bari ha approvato la ridistribuzione della somma residua relativa al bando per il contributo alloggiativo 2024, destinato al sostegno del pagamento dei canoni di locazio ... giornaledipuglia.com Bonus affitti 2026: di cosa si tratta e chi potrà usufruirneBonus affitti: prende il via il nuovo bonus affitto per tutti i lavoratori del turismo! Dal 2 aprile al 5 maggio 2026, le aziende del comparto turistico-ricettivo potranno presentare domanda per otten ... catania.liveuniversity.it ACI CATENA, BONUS AFFITTI: AL VIA IL BANDO DELLA REGIONE SICILIANA PER SOSTENERE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ Il Comune di Aci Catena informa la cittadinanza che è stato pubblicato il nuovo bando della Regione Siciliana per l’assegnazion facebook