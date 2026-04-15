L'ex difensore della Juventus continuerà a far parte della nazionale almeno fino a giugno, secondo quanto annunciato. Dopo quella data, sarà valutata la situazione e si deciderà quale sarà il prossimo passo. La sua presenza in squadra rimane confermata per il momento, ma non ci sono ancora indicazioni precise sul futuro immediato. La decisione definitiva verrà presa nei prossimi mesi, in base alle esigenze e alle valutazioni tecniche.

di Angelo Ciarletta Bonucci Italia: l’ex difensore bianconero resta almeno fino a giugno, poi si deciderà il da farsi. Vediamo che cosa potrebbe accadere. La Juve osserva da lontano l’evoluzione della carriera di Leonardo Bonucci. Secondo un’analisi de La Gazzetta dello Sport, il flop della Nazionale e la fine dell’era di Gennaro Gattuso, non hanno cambiato il presente del calciatore italiano. Il suo legame con la Figc, infatti, prescinde dai recenti stravolgimenti e scadrà ufficialmente nel giugno 2026. ULTIMISSIME JUVE LIVE Nonostante le dimissioni di figure chiave come Gigi Buffon e del presidente Gabriele Gravina, la Federazione ha chiesto all’ex capitano bianconero di proseguire il suo lavoro di scouting.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bonucci Italia: l’ex difensore della Juve resta fino a giugno, poi si deciderà il da farsi. Cosa potrebbe accadere

Notizie correlate

Bonucci Italia, perché l’ex difensore della Juve non si è dimesso dall’incarico? Il motivo e che cosa filtra per il suo futurodi Angelo CiarlettaBonucci Italia, ecco perché l’ex difensore bianconero non si è dimesso dall’incarico attuale e cosa filtra per il suo futuro in...

Le basi americane in Italia nel mirino della crisi Iran-Usa: cosa potrebbe accadere se Washington chiederà di usarleL’Italia ha potenziato i sistemi di difesa aerea nazionale e invierà supporto navale a Cipro.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Caso Bonucci: ecco perché l'ex difensore non si è dimesso dopo il disastro azzurro; Perché Bonucci non si è dimesso dalla Nazionale: in azzurro completerà il suo stage; Niente dimissioni per Bonucci: ecco perché Leo è rimasto in FIGC; Leonardo Bonucci resta l'unico a non essersi dimesso in Nazionale perché il suo ruolo è particolare.

Flop Italia, Leonardo Bonucci non si dimette: arriva la spiegazioneL'ex difensore della Juventus a differenza di Gennaro Gattuso, Gigi Buffon e Gabriele Gravina è rimasto al suo posto ... sportal.it

Il flop dell'Italia non cambia il presente di Bonucci: resta azzurro, ma il futuro...Il rapporto tra l'ex difensore di Juve e Milan e la Figc è precedente alla nomina di Gattuso. Ora Leo continuerà il percorso Uefa Pro con l'obiettivo di ottenere una panchina ... msn.com

Il flop dell’Italia non cambia il presente di Bonucci: resta azzurro, ma in futuro…Decisione giusta Il presente di Leonardo Bonucci è ancora azzurro, il futuro chissà. Intanto, in attesa della scadenza del suo contratto, l’ex difensore continua a lavorare per l facebook

#Bonucci #Italia Niente dimissioni: ecco perché x.com