Bon Jovi | il nuovo tour parte dal Madison Square Garden di New York

I Bon Jovi tornano sul palco dopo un periodo di assenza e annunciano un nuovo tour. La prima data si terrà a luglio al Madison Square Garden di New York, un luogo simbolico per il gruppo. L’annuncio ha generato grande attesa tra i fan, che aspettano di ascoltare dal vivo i classici e le nuove canzoni della band. La tournée segue un lungo periodo senza performance dal vivo.

NEW YORK – Dopo una lunga assenza live, i Bon Jovi tornano in tour e a luglio saliranno sul palco del Madison Square Garden a New York per la loro prima data. Seguiranno tappe in US, UK, Scozia e Irlanda. In scaletta soprattutto i brani vecchi. Il catalogo discografico dei Bon Jovi rappresenta una delle carriere più durature nella storia della musica rock internazionale, che attraversa quattro decenni e vanta oltre 130 milioni di dischi venduti nel mondo. Oggi più che mai, nell’era dello streaming, la musica della band americana dimostra una straordinaria capacità di rimanere centrale nelle abitudini di ascolto di diverse generazioni. Un repertorio evergreen, con molti classici ma anche brani poetici da riscoprire.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Bon Jovi: il nuovo tour parte dal Madison Square Garden di New York Bon Jovi - 1st Night at Madison Square Garden | Full Concert In Video | New York 2011 Notizie correlate Bon Jovi, il grande ritorno live: a luglio parte il nuovo tour tra Stati Uniti ed EuropaBon Jovi – Credit: Mark Seliger for Universal Music GroupBon Jovi tornano dal vivo: nuovo tour da luglio tra USA, UK, Scozia e Irlanda. WWE: card e anticipazioni per la puntata di Raw al Madison Square GardenTutto pronto per una nuova puntata di WWE Raw, che questa sera andrà in scena nella storica cornice del Madison Square Garden. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Virgin Radio lancia il concorso esclusivo: in palio New York e il ritorno live dei Bon Jovi; Bon Jovi: Virgin Radio regala a due fan il concerto di New York; IN ESCLUSIVA PER L’ITALIA:VIRGIN RADIO REGALA BON JOVI A NEW YORK; Litfiba, mossa storica di Piero Pelù: cosa succederà al concerto del Primo Maggio. Bon Jovi, il grande ritorno live: a luglio parte il nuovo tour tra Stati Uniti ed EuropaBon Jovi tornano dal vivo: nuovo tour da luglio tra USA, UK, Scozia e Irlanda. Un viaggio attraverso un catalogo rock leggendario ... lopinionista.it A luglio partirà il nuovo tour di Bon Jovi, metterà in luce un catalogo leggendarioDopo una lunga assenza live, Bon Jovi salirà sul palco del Madison Square Garden a New York: un ritorno che toccherà US, UK, Scozia e Irlanda ... cronacamilano.it I BON JOVI PORTANO IN TOUR IL REPERTORIO STORICO Il tour partirà a luglio, dal Madison Square Garden di New York Leggi tutto https://www.rockol.it/news-758308/bon-jovi-tour-new-york-madison-square-garden-repertorio-storico-date facebook