A partire da luglio, la band statunitense inizierà un nuovo tour internazionale che toccherà le tappe negli Stati Uniti e in diverse località europee, tra cui Regno Unito, Scozia e Irlanda. La band ha annunciato ufficialmente il ritorno alle esibizioni dal vivo, con una serie di concerti programmati in diverse città. La tournée rappresenta il primo evento di questo tipo dopo un periodo di assenza dai palchi.

Bon Jovi – Credit: Mark Seliger for Universal Music Group Bon Jovi tornano dal vivo: nuovo tour da luglio tra USA, UK, Scozia e Irlanda. Un viaggio attraverso un catalogo rock leggendario. Dopo una lunga pausa dai palchi, i Bon Jovi si preparano a tornare dal vivo con un nuovo tour che partirà a luglio dal Madison Square Garden di New York, segnando un rientro attesissimo dai fan di tutto il mondo. La tournée toccherà Stati Uniti, Regno Unito, Scozia e Irlanda, riportando sul palco una delle band più iconiche della storia del rock internazionale. Il catalogo discografico dei Bon Jovi è un viaggio attraverso quattro decenni di musica, oltre 130 milioni di dischi venduti e una serie di brani che hanno segnato intere generazioni.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Bon Jovi, il grande ritorno live: a luglio parte il nuovo tour tra Stati Uniti ed Europa

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