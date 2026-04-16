Bologna travolto dall'Aston Villa ed è fuori dall'Europa League | 7 gol incassati tra andata e ritorno

Il Bologna è stato eliminato dall’Aston Villa dopo aver perso entrambe le partite della doppia sfida, con il punteggio complessivo di 7-0. La squadra inglese ha vinto 4-0 anche nella gara di ritorno, con tre reti nel primo tempo e un ulteriore gol di Konsa nel secondo. La partita si è conclusa con il Bologna sconfitto sul campo dei padroni di casa, che hanno dominato l’incontro senza concedere spazio agli avversari.

Aston Villa-Bologna 4-0. La squadra di Emery ha dominato anche nella gara di ritorno. Tre gol nel primo tempo, poi il sigillo di Konsa per il poker. Aston Villa in semifinale con il Nottingham Forest.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bologna-Aston Villa (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol al “Renato Dall’Ara”Dopo aver eliminato la Roma, il Bologna sogna di arrivare in fondo in Europa League ma ora deve affrontare ai quarti di finale la grande favorita di... Europa League, Bologna sconfitto in casa dall’Aston Villa: 3-1 per gli inglesiIl Bologna cade 3-1 in casa contro l’Aston Villa nella gara d’andata dei quarti di finale di Europa League ed è chiamato a un’impresa tra una... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: EUROPA LEAGUE: IL BOLOGNA CADE IN CASA; Calcio Live News: il Bologna sbaglia e l'Aston Villa ne approfitta vincendo 3-1, Crystal Palace-Fiorentina 3-0; Aston Villa-Bologna di Europa League oggi in TV, dove vederla in diretta e streaming: orario e formazioni; Fenucci: Non abbiamo ancora superato la sconfitta con l’Aston Villa. Questo Aston Villa vale due Bologna: il ritorno finisce peggio dell'andata, 4-0 e rossoblù eliminatiSi chiude ai quarti di finale il cammino europeo del Bologna, travolto 4-0 dall’Aston Villa al Villa Park di Birmingham. Una gara mai realmente. tuttomercatoweb.com Aston Villa-Bologna 4-0: video, gol e highlightsIl Bologna saluta l’Europa League battuto anche al ritorno dall’Aston Villa. La squadra di Emery vince 4-0 e vola in semifinale di Europa League. Avvio promettente per la squadra di Italiano ma al 16’ ... sport.sky.it Aston Villa-Bologna 4-0. La squadra di Emery ha dominato anche nella gara di ritorno. Tre gol nel primo tempo, poi il sigillo di Konsa per il poker. Aston Villa in semifinale con il Nottingham Forest facebook Troppo Aston Villa per il Bologna: 3-0 al 45’ Al Villa Park è dominio totale della squadra di Unai Emery sopra di 3 gol a fine primo tempo, dopo il 3-1 dell’andata. Un risultato fin qui molto pesante per Vincenzo Italiano e il suo Bologna che nei primi 45’ ha sub x.com