Il Bologna perde 3-1 in casa contro l’Aston Villa nella partita di andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra inglese segna tre gol, mentre i padroni di casa riescono a segnare un gol solo nel secondo tempo. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti, lasciando il Bologna con l’obbligo di una vittoria in trasferta per tentare di passare il turno. La sfida di ritorno si svolgerà in Inghilterra tra una settimana.

Il Bologna cade 3-1 in casa contro l’Aston Villa nella gara d’andata dei quarti di finale di Europa League ed è chiamato a un’impresa tra una settimana in Inghilterra per tentare superare il turno e accedere in semifinale. Konsa sblocca il risultato al 44? del primo tempo, Watkins raddoppia al 6? della ripresa. Nel finale succede di tutto: al 45? Rowe accorcia le distanze riaccendendo le speranze di qualificazione dei ragazzi di Italiano, puniti però in pieno recupero dal tris di Watkins, che sigla la doppietta personale e complica i piani di rimonta degli emiliani. Questo articolo Europa League, Bologna sconfitto in casa dall’Aston Villa:... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Europa League, Bologna sconfitto in casa dall’Aston Villa: 3-1 per gli inglesi

Europa League: Bologna-Aston Villa 1-3Il Bologna è sconfitto 3-1 dall'Aston Villa nell'andata dei quarti di finale di Europa League.

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EUROPA LEAGUE I A Bologna l'Aston Villa vince 3-1 CRONACA e FOTO nella gara di andata dei quarti di finale #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/04/09/europa-league-a-bologna-laston-villa-vince-3-1-cronaca-e-foto_d5e796a0-ea22-4 - facebook.com facebook

EUROPA LEAGUE I In campo Bologna - Aston Villa DIRETTA e FOTO per la gara andata dei quarti di finale #ANSA x.com