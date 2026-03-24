Mercedes ancora sotto accusa in F1 trucco sospetto sull'ala anteriore | Ferrari chiede chiarimenti

Nuova tensione in Formula 1 riguardo alla Mercedes W17, con la Ferrari che ha inviato una richiesta ufficiale alla FIA per chiarimenti sull'ala anteriore e sul possibile utilizzo di un meccanismo di chiusura a due fasi dell'aerodinamica attiva. La questione riguarda elementi tecnici del settore aerodinamico della vettura, che sono stati oggetto di attenzione da parte della scuderia italiana.

Nuova polemica in Formula 1 sulla Mercedes W17: Ferrari ha chiesto chiarimenti alla FIA sull'ala anteriore e sul presunto meccanismo di chiusura a due fasi dell'aerodinamica attiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ferrari rivoluziona l'ala anteriore: l'evoluzione dell'endplate ispirata alla Mercedes del 2011Una soluzione aerodinamica di rilievo è emersa durante la seconda sessione di test a Sakhir: la Ferrari ha introdotto interventi mirati nella zona... L’azzardo Ferrari sul nuovo motore F1 per rispondere al trucco della Mercedes: scelta estrema a MaranelloFerrari prepara un motore 2026 estremo per rispondere al trucco Mercedes sulle power unit: integrazione totale, testata in acciaio e scelte radicali... Tutti gli aggiornamenti su Mercedes ancora sotto accusa in F1... Temi più discussi: Mercedes ancora sotto accusa, c’è l’attacco del team rivale: si prevedono scintille; Sicurezza auto sotto accusa: il richiamo Hyundai dopo la morte di una bambina; F1 2026, regolamento sotto accusa: piloti critici ma perfetto per le Sprint di Liberty?; TREVISO | CARBURANTI, TAGLIO ACCISE MA PREZZI ANCORA SOTTO ACCUSA. Mercedes ancora sotto accusa, c’è l’attacco del team rivale: si prevedono scintilleIn un comunicato successivo al doppio ritiro di Shanghai, la McLaren ha fatto capire di attendersi più aiuto dalla Mercedes sulle pu. reportmotori.it Mercedes nega informazioni ai suoi team clienti? L'accusa di Andrea Stella: Sono settimane che attendiamo risposteLa Mercedes ha ritrovato la vetta in griglia, ma adesso i team clienti sbottano: McLaren, Williams e Alpine lamentano una mancanza di informazioni legate al funzionamento della power unit ... sport.virgilio.it Mercedes correrà a Suzuka con questo dettaglio speciale sull’ala anteriore. #MemasGP #Mercedes #JapaneseGP #F1 - facebook.com facebook Nuova Mercedes GLC, validata la virtuosità dell'intero ciclo di vita. Riduce di due terzi le emissioni di CO2 rispetto all'attuale generazione #ANSAmotori #ANSA x.com