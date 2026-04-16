Il Bologna si appresta a giocare il quarto di finale di Europa League contro l’Aston Villa a Birmingham. La squadra italiana cerca di recuperare dopo la sconfitta per 3-1 nella partita di andata, disputata giovedì scorso. La sfida si svolge in Inghilterra, con l’obiettivo di invertire il risultato e proseguire nella competizione.

Il Bologna si prepara a sfidare l’Aston Villa a Birmingham per il quarto di finale di Europa League, con l’obiettivo di ribaltare l’inerzia della sfida dopo la sconfitta subita giovedì scorso per 3-1. Vincenzo Italiano ha delineato una strategia basata sulla continuità tattica e sull’identità del gruppo, rifiutando soluzioni improvvisate per cercare un risultato che permetta la rimonta. L’assetto tattico e la gestione dei protagonisti. Per affrontare il confronto in territorio inglese, l’allenatore rossoblù ha deciso di non modificare radicalmente lo schema tecnico, rinunciando alla configurazione con Orsolini, Bernardeschi e Rowe alle spalle di Castro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, missione miracolo a Birmingham: Italiano punta sulla fede

Notizie correlate

Missione Birmingham. Sassoli de Bianchi: "Il Bologna ci fa sognare. Mi ricorda quello del ’99"Bologna, 22 marzo 2026 – Solo un leggero infortunio alla caviglia ha impedito a Lorenzo Sassoli de Bianchi, patron di Valsoia, numero uno di Auditel...

Roma, missione Bologna: torna Hermoso, Soulé punta il ritornoIl recupero di Matias Soulé entra nella fase operativa: dopo un calvario di terapie e trattamenti rigenerativi per sconfiggere la pubalgia,...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Bologna, sfida al Villa Park sognando l’impresa europea Serve un miracolo sportivo; Bologna coraggioso Italiano al Villa Park pensa alle 4 stelle.

Bologna, sfida al Villa Park sognando l’impresa europea Serve un miracolo sportivoItaliano: Il nostro primo obiettivo è sbloccarla e poi capire il loro atteggiamento, dobbiamo cercare episodi che la portino dalla nostra parte ma ... bologna.repubblica.it

Italiano: Ho chiesto al Bologna di convocare Tom Cruise per la Missione Impossibile...Dopo l’1-3 dell’andata con l'Aston Villa, il Bologna cerca una rimonta storica al Villa Park per andare in semifinale di Europa League e l'allenatore rossoblù rilancia: Non vogliamo far passare loro ... gazzetta.it

#EuroLeague | Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna: dove e quando vederla - facebook.com facebook

AGGIORNAMENTO Ore 20:03 15/04/2026 A1 MILANO-NAPOLI Bologna CODA di 9 km per incidente tra Fiorenzuola e Fidenza dal km 74 Entrata consigliata verso Bologna: Fidenza Uscita consigliata provenendo da Milano: Fiorenzuola x.com