Roma missione Bologna | torna Hermoso Soulé punta il ritorno

A Roma, Matias Soulé ha ripreso ad allenarsi a Trigoria dopo aver seguito un lungo percorso di terapie per la pubalgia. Nel frattempo, Hermoso è tornato in Italia in vista della missione a Bologna. Soulé sta tornando in campo, mentre Hermoso si prepara a partecipare all’impegno in trasferta. Entrambi gli atleti sono tornati a lavorare con il gruppo dopo periodi di recupero.

Il recupero di Matias Soulé entra nella fase operativa: dopo un calvario di terapie e trattamenti rigenerativi per sconfiggere la pubalgia, l'attaccante argentino ha ripreso il contatto con il terreno di gioco a Trigoria. La tabella di marcia fissata dallo staff medico prevede una settimana di riatletizzazione intensiva per consegnare il numero 18 a Gian Piero Gasperini in vista del ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna, in programma il 19 marzo. Qualora non venissero forniti i semafori verdi necessari, il rientro slitterà alla sfida di campionato contro il Lecce, evitando ogni inutile rischio di ricaduta. In vista dell'andata al Dall'Ara, il tecnico giallorosso ritrova ufficialmente Mario Hermoso, che ha svolto l'intera sessione collettiva dopo il rientro parziale di lunedì.