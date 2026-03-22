Missione Birmingham Sassoli de Bianchi | Il Bologna ci fa sognare Mi ricorda quello del ’99

Durante la missione a Birmingham, Lorenzo Sassoli de Bianchi ha dichiarato che il Bologna gli fa sognare e che la squadra ricorda quella del 1999. Solo un lieve infortunio alla caviglia ha impedito a Sassoli de Bianchi di partecipare pienamente. La sua presenza e le sue parole hanno attirato l’attenzione su quanto accade nel club emiliano. La squadra sta vivendo un momento positivo e la sua atmosfera è stata al centro dell’interesse.

Bologna, 22 marzo 2026 – Solo un leggero infortunio alla caviglia ha impedito a Lorenzo Sassoli de Bianchi, patron di Valsoia, numero uno di Auditel e storico tifoso rossoblù, di essere all’Olimpico giovedì per quella che resterà una delle partite più memorabili della storia recente del Bologna, in Europa e non solo. "Ma l’ho vissuta come se fossi stato allo stadio – confida –. Un ricordo che rimarrà indelebile, analogo alle sfide di Champions League dell’anno scorso". Presidente Sassoli de Bianchi, in palio c’è la storia: passare il turno vorrebbe dire eguagliare il miglior piazzamento di sempre dei rossoblù in Europa, quella semifinale di Coppa Uefa del ‘99. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Missione Birmingham. Sassoli de Bianchi: "Il Bologna ci fa sognare. Mi ricorda quello del ’99" Articoli correlati Golf club bologna. Trionfano Pagani e Sassoli de BianchiIl trofeo Pastry Lab Andrea Tedeschi dà il via al fine settimana del Golf Club Bologna. Il Premio Ceccatelli. Galciana lo ricorda insieme a David SassoliAl via la terza edizione del Premio Giornalistico Nazionale in ricordo di David Sassoli, promosso dall’ Associazione Galciana Sviluppo, alla quale si...