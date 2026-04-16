Bologna Italiano commenta il tracollo con l’Aston Villa | Loro vinceranno la coppa! L’obiettivo era superare il girone è stato un cammino più che dignitoso

Dopo la partita contro l’Aston Villa valida per i quarti di finale di Europa League, l’allenatore del Bologna ha commentato la sconfitta. Ha affermato che l’obiettivo di superare il girone è stato raggiunto e ha definito il cammino più che dignitoso. Inoltre, ha dichiarato che l’Aston Villa, secondo lui, vincerà la coppa. La partita si è giocata in una cornice di grande attenzione, con il Bologna che ha concluso il suo percorso europeo in questa fase.

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