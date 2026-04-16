Bologna Italiano motivatissimo pre Aston Villa | Ci giocheremo le nostre carte non vogliamo far passare loro una serata tranquilla…

Prima del match di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Bologna e Aston Villa, l’allenatore dei rossoblù ha dichiarato che la squadra è motivata e pronta a giocarsi le proprie chance. Ha aggiunto che non vogliono permettere agli avversari di trascorrere una serata tranquilla, sottolineando la determinazione dei suoi giocatori. La partita si svolgerà in Italia e sarà trasmessa da Sky.

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