A Bologna si discute di come le influencer comunali affrontino temi legati alla vita pubblica e alla gestione della città. Tra post e commenti sui social, alcune figure si sono fatte notare per i loro interventi su questioni quotidiane, come il rispetto degli spazi pubblici e la cura dei luoghi condivisi. La loro presenza online ha suscitato attenzione e polemiche, alimentando un dibattito sulla partecipazione civica attraverso i canali digitali.

Vogliono tutti fare le influencer. E, se «tutti» è maschile e «le influencer» è femminile, è perché la influencer, quella femmina che intorta l’interlocutore senza particolari competenze accendendosi la telecamera del telefono in faccia, è l’ambizione della collettività, quella declinabile al maschile sovresteso. In un secolo con più ambizioni che talenti, vogliono fare le influencer i giornalisti, gli scrittori, i sindaci, gli assessori, i medici, gli avvocati. Non c’è giorno che l’algoritmo o qualche amico zelante non mi mandi le performance da influencer di qualche tizio che i genitori hanno speso soldi per far studiare e iscrivere a qualche ordine professionale, e invece guardalo lì: vuole i cuoricini.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Bologna, il piscio, e la democrazia spiegata bene dalle influencer comunali

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