Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi su Canale 5 CHI SALE ( Super partes Canale 5) Super partes è uno di quei programmi di politica che fanno ascolti, parla ai non addetti ai lavori, da spazio a tutti ma viene poco considerato dall’informazione mainstream perché troppo istituzionale e poco corsaro. Condotto con polso da Safiria Leccese il mantra del format è molto semplice: tutti devono poter parlare di politica a patto che il linguaggio sia semplice e diretto. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46833159 La media di sabato ha del miracoloso dato che si discettava di giustizia: un tondo 7% di share al netto di risse, insulti, fake news, che nel day time di Canale 5 sono banditi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Super Partes, la politica funziona se spiegata bene

Articoli correlati

Incidente mortale a Offida. Perizia super partes per la veritàSarà una perizia super-partes a stabilire la dinamica dell’incidente in cui è morto Mario Ciabattoni, commercialista di 58 anni di Offida, vittima di...

Se l’orologio del cervello non funziona bene, la mente usa lo spazio: l’esperimento italiano(Adnkronos) – Se l’orologio del cervello non funziona bene, la mente usa lo spazio.

Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente

Approfondimenti e contenuti su Super Partes

Discussioni sull' argomento Super Partes: Puntata del 14 marzo, Canale 5 Video; MEDIASET - CANALE 5 * SUPER PARTES - SPECIALE REFERENDUM - 14/03: LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA IN DISCUSSIONE, LECCESE AFFRONTA SEPARAZIONE CARRIERE E CSM (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Verba manent: giustizia e politica; Essere i buoni in un mondo di cattivi - Appunti.

Esiste un nuovo partito in Italia, si chiama #ANM. Ha sedi in tutta Italia e un frontman che buca lo schermo... Mi chiedo però con che coraggio il 24 marzo, terminato il #referendum, certi magistrati potranno tornare a dirsi "super partes"... Così il Presidente @avv x.com

Vi allego l’approfondimento firmato dal giornalista del Corriere Adriatico Lorenzo Furlani, sempre super partes nelle sue valutazioni, che evidenzia come il riassetto del Santa Croce stia producendo un miglioramento concreto dei servizi. LA SANITÀ Un potenz - facebook.com facebook