Super Partes la politica funziona se spiegata bene

Da liberoquotidiano.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi su Canale 5 CHI SALE ( Super partes Canale 5) Super partes è uno di quei programmi di politica che fanno ascolti, parla ai non addetti ai lavori, da spazio a tutti ma viene poco considerato dall’informazione mainstream perché troppo istituzionale e poco corsaro. Condotto con polso da Safiria Leccese il mantra del format è molto semplice: tutti devono poter parlare di politica a patto che il linguaggio sia semplice e diretto.    ge:kolumbus:liberoquotidiano:46833159 La media di sabato ha del miracoloso dato che si discettava di giustizia: un tondo 7% di share al netto di risse, insulti, fake news, che nel day time di Canale 5 sono banditi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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