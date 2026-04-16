Bologna capitale della neurologia | Ravaglia Così costruiamo la sanità del futuro

Bologna si conferma come centro di eccellenza nella ricerca neurologica, con l'Irccs delle Scienze Neurologiche che si posiziona al primo posto tra gli Irccs monotematici italiani, raggiungendo circa 1.600 punti di Indice di Performance Scientifica (IFN). La posizione di vertice sottolinea il ruolo di questa struttura come punto di riferimento nel panorama nazionale. La sua posizione permette di affrontare con strumenti avanzati le sfide nel campo della neurologia.

Bologna si conferma al vertice della ricerca neurologica in Italia. Con circa 1.600 punti di Indice di Performance Scientifica (IFN), l’Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna è oggi il primo tra gli Irccs monotematici del Paese, un risultato che lo consacra come punto di riferimento.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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