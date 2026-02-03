Il 3 febbraio l’ASviS compie dieci anni. Giovannini sottolinea che in questo decennio l’Italia ha affrontato crisi democratiche, conflitti e cambiamenti climatici, rendendo ancora più urgente concentrarsi sul futuro. Oggi più che mai, serve un impegno concreto per costruire uno sviluppo sostenibile che coinvolga tutti.

Dal 2016 crisi democratiche, conflitti e clima entrano nel quotidiano ma oggi più che mai occorre guardare al futuro. Ad Alta Sostenibilità, ospiti: Giovannini (ASviS), Cuffaro (Rai) e Giammaria (Rai). In studio Manieri e Viettone video 20226 Il 3 febbraio 2016 nasceva l’ASviS, l’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile, una novità assoluta nel panorama italiano, che riuniva al tempo 40 organizzazioni provenienti dal mondo imprenditoriale, accademico, sindacati, società civile ed enti no profit ed insieme operavano per perseguire i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, che pochi mesi prima i 193 Paesi delle Nazioni Unite avevano siglato.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su ASviS 10 anni

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su ASviS 10 anni

Argomenti discussi: L’Assemblea legislativa è convocata martedì 3 febbraio; Il 3 febbraio l’ASviS compie 10 anni. Giovannini: così costruiamo lo sviluppo sostenibile del Paese; Convocato per martedì 3 febbraio 2026 il Consiglio Comunale; Giorno del Ricordo 2026, martedì 3 febbraio la cerimonia in memoria degli esuli italiani che il 3 febbraio 1947 trovarono rifugio nell'ex convento in contra’ Santa Maria Nova.

Martedì 3 febbraio: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giornoOggi è il 3 febbraio e si festeggia San Biagio. Avete tenuto da parte il panettone? Ecco curiosità, oroscopo e la frase di oggi ... nostrofiglio.it

San Biagio a L’Aquila, le tradizioni del 3 febbraioNel ricordo del terremoto del 2 febbraio, tra la benedizione delle gole e la ciambella di San Biagio, L’Aquila rinnova ogni anno le sue tradizioni ... laquilablog.it

Venerdì 30 gennaio alle 20.30 e in replica domenica 1 febbraio alle 18.30 in scena il musical “La porta è sempre aperta” liberamente tratto da “Aggiungi un posto a tavola” di Garinei e Giovannini Auditorium comunale "Massimo Troisi" - facebook.com facebook