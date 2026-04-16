Bologna approva 85 milioni | manutenzione e nuovi costi per le opere

L’amministrazione comunale di Bologna ha approvato una variazione di bilancio di 85 milioni di euro per il 2026. La somma riguarda principalmente interventi di manutenzione e nuovi costi legati alle opere pubbliche. La decisione è stata adottata in sede di gestione finanziaria, con l’obiettivo di pianificare le risorse per l’anno prossimo. La delibera è stata approvata dalla giunta comunale.

L’amministrazione di Bologna ha dato il via alla gestione finanziaria del 2026 approvando una variazione di bilancio che tocca gli 85 milioni di euro. La manovra, che include 3,5 milioni di euro destinati a coprire i rincari delle opere pubbliche, si basa in larga parte sull’utilizzo di risorse vincolate e avanzi di gestione precedenti. Gestione dei fondi e manutenzione del territorio. La struttura economica della decisione presa dalla giunta si divide tra la gestione di somme già allocate e nuovi stanziamenti. Circa 50 milioni di euro derivano dall’applicazione di avanzi con destinazioni obbligatorie o da variazioni temporali di interventi già programmati, mentre i restanti 33 milioni riguardano nuove decisioni dell’amministrazione, pur attingendo prevalentemente a fondi vincolati per gli investimenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna approva 85 milioni: manutenzione e nuovi costi per le opere Notizie correlate Ars approva la delibera: sblocco di 1,85 miliardi di avanzo per investimenti e opere pubblicheL’Assemblea regionale siciliana ha adottato la delibera per la cancellazione del Fondo per le anticipazioni di liquidità come previsto dalla legge di... Elezioni comunali a San Cipriano: Caterino si ricandida e rivendica: "89 opere e 85 milioni di investimenti"Scioglie le riserve e annuncia la ricandidatura alle prossime elezioni amministrative previste a maggio. Approfondimenti e contenuti Si parla di: La manovra del Comune costa un po’ più del previsto; Bilancio comune di Bologna, via libera della Giunta alla variazione. Bilancio comune di Bologna, via libera della Giunta alla variazioneNella seduta di ieri la Giunta ha approvato una Variazione di Bilancio da circa 85 milioni di euro di cui gran parte, circa 50 milioni, riguardano applicazioni di avanzi vincolati da trasferimenti con ... sassuolo2000.it