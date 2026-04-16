Boga Zhegrova inediti | i retroscena dei due giocatori della Juventus nell’intervista a Talk With Us – VIDEO

Durante l’ultima puntata di Talk With Us, due giocatori della Juventus sono stati protagonisti di un’intervista inedita. Nel corso dell’intervista, sono stati condivisi dettagli e aneddoti sulla loro esperienza nella squadra, offrendo uno sguardo diretto sulla loro vita e carriera. Il video è stato pubblicato online, attirando l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio.

di Francesco Spagnolo Boga Zhegrova, i due giocatori della Juve sono stati protagonisti dell’ultima puntata di Talk With Us. Ecco cosa hanno detto. Il nuovo appuntamento con il format Talk With Us ha regalato momenti di grande ilarità e complicità, mettendo a confronto due profili tecnici e fantasiosi del panorama calcistico. Protagonisti assoluti della puntata sono stati Boga e Zhegrova, che si sono sfidati a colpi di domande personali, svelando retroscena inediti sulle proprie passioni, abitudini e sul rapporto con i compagni di squadra. Il dialogo tra Boga e Zhegrova è iniziato toccando il tema delle icone mondiali. Alla domanda su chi invitare a cena, il francese ha risposto: « Direi Fifty Cent, Messi e Denzel Washington», mentre il compagno ha scelto: «Messi anche io, poi LeBron James e Tupac ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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