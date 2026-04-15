Juventus retroscena Boga e Zhegrova | svelato il motivo della scelta dei loro numeri di maglia – VIDEO

Boga e Zhegrova hanno spiegato i motivi dietro la loro scelta dei numeri di maglia in una clip diffusa dalla società. Entrambi hanno condiviso le ragioni legate a motivi personali e simbolici che li hanno portati a optare per determinati numeri. La Juventus ha pubblicato un video in cui i due giocatori commentano le loro preferenze senza ulteriori dettagli sui processi decisionali.

di Francesco Spagnolo Juventus, Boga e Zhegrova hanno svelato il perché hanno scelto questo numero di maglia. Due risposte significative anche se diverse. La Juventus continua a puntare forte sulla comunicazione digitale per accorciare le distanze tra i propri campioni e la tifoseria globale. Attraverso un post ufficiale su Instagram, il club ha svelato i prossimi ospiti del popolare format sociale. Infatti, la Juventus ha annunciato, tramite Instagram, che Jeremie Boga e Edon Zhegrova saranno i protagonisti del format Talk With Us che andrà in onda sul canale YouTube del club bianconero.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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