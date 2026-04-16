Blocco cantieri Artena | la Procura ferma i lavori Fassa Bortolo

La Procura di Velletri ha notificato all’azienda Fassa Bortolo l’accusa di aver realizzato lavori senza le autorizzazioni necessarie o con modifiche sostanziali rispetto ai permessi concessi. In conseguenza di questa contestazione, il Comune di Artena ha emesso un’ordinanza per fermare immediatamente le attività di cantiere nell’area Lepina. La questione riguarda quindi la legittimità delle opere e le autorizzazioni urbanistiche coinvolte.

La Procura della di Velletri ha ufficialmente contestato all’azienda Fassa Bortolo l’esecuzione di lavori privi di titolo o con variazioni sostanziali rispetto ai permessi originari, spingendo il Comune di Artena a ordinare l’immediata interruzione dei cantieri nell’area Lepina. La decisione amministrativa, che blocca le attività di ampliamento dello stabilimento, arriva dopo un percorso giudiziario lungo oltre quindici anni e si fonda sulla rilevazione magistratuale dell’invalidità dei titoli edilizi concessi nel 2011 e nel 2019. Un decennio di battaglie legali e la svolta giudiziaria nei Lepina. Il nodo della vicenda risiede nella validità dei permessi di costruire che hanno permesso l’avvio delle operazioni di espansione industriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco cantieri Artena: la Procura ferma i lavori Fassa Bortolo Notizie correlate Artena, caso Fassa Bortolo: la Procura contesta gli abusi edilizi. Il Comune sospende i cantieriSvolta nella lunga e complessa vertenza legata all'ampliamento dello stabilimento Fassa Bortolo ad Artena, nell'area Lepina a sud della provincia di... Fassa Bortolo, Alessandro Trivillin nuovo ceo e presidenteArriva da Snaidero, azienda per la quale continuerà a ricoprire ad interim l’incarico di amministratore delegato. Contenuti utili per approfondire Ampliamento Fassa ad Artena, svolta giudiziaria: comitati pronti a nuove azioniBen lontani da poter mettere la parola fine e soprattutto dal potere dichiarare cittadinanza e territorio ‘fuori pericolo’, i comitati in lotta contro la ... castellinotizie.it Artena, stop ai lavori Fassa: Comune ordina la sospensione del cantiere in via della PescaraArriva un primo, concreto provvedimento sul caso del contestato ampliamento dello stabilimento Fassa ad Artena. Il Comune ha infatti disposto, nella ... castellinotizie.it