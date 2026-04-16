Artena caso Fassa Bortolo | la Procura contesta gli abusi edilizi Il Comune sospende i cantieri
La Procura ha avviato un'inchiesta riguardante presunti abusi edilizi nello stabilimento Fassa Bortolo di Artena, sospendendo temporaneamente i cantieri. La vicenda riguarda un ampliamento dell'impianto ubicato nell'area Lepina, nel territorio a sud della provincia di Roma. La questione, che si protrae da più di 15 anni, si è intensificata con questa azione delle autorità giudiziarie, portando alla sospensione dei lavori in corso.
Svolta nella lunga e complessa vertenza legata all'ampliamento dello stabilimento Fassa Bortolo ad Artena, nell'area Lepina a sud della provincia di Roma che va avanti da oltre 15 anni. Con una mossa che rimescola le carte dopo anni di estenuanti battaglie legali amministrative, la Procura della.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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