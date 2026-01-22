Fassa Bortolo ha comunicato la nomina di Alessandro Trivillin come nuovo presidente e amministratore delegato. L’azienda, leader nel settore dei materiali per l’edilizia, intende rafforzare la propria posizione grazie alla sua esperienza e visione strategica. La scelta mira a sostenere lo sviluppo del gruppo e a consolidare il ruolo di Fassa Bortolo nel mercato di riferimento.

Fassa Bortolo, azienda leader nel settore dei materiali per l’edilizia, ha annunciato la nomina di Alessandro Trivillin a presidente e amministratore delegato del gruppo. Il manager, già ceo di Snaidero, continuerà a guidare ad interim la società produttrice di mobili e cucine. Chi è Alessandro Trivillin. Nel corso della sua trentennale carriera Trivillin è stato amministratore delegato di Acciaierie Bertoli Safau, divisione steelmaking del gruppo Danieli, di cui poi successivamente ha assunto la guida. In seguito è stato ceo di Calvi Holding, specializzata nella produzione di profili speciali in acciaio trafilati a freddo, e – come detto – di Snaidero. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Fassa Bortolo, Alessandro Trivillin nuovo ceo e presidente

