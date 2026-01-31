Stop alla mala-movida Il blitz dei carabinieri

I carabinieri hanno messo fine a una notte di attività irregolare nel cuore di Pisa. Durante il blitz, hanno denunciato quattro persone, sequestrato droga e denaro, e confiscato un’arma. Le forze dell’ordine sono intervenute in piazza delle Vettovaglie, area nota per la movida, per tentare di arginare la malamovida che si era diffusa negli ultimi tempi.

Quattro persone denunciate, droga e denaro sequestrati, un'arma tolta dalla circolazione. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio messo in campo nella notte dai carabinieri nel centro storico di Pisa e in particolare in piazza delle Vettovaglie. L'operazione è stata condotta dai militari del Nucleo operativo e radiomobile di Pisa, con il supporto delle stazioni di San Giuliano Terme e Pisa. Nel dettaglio, un uomo di 36 anni è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: fermato durante un controllo, è stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 4 grammi, e di 950 euro in contanti, proventi dell'attività illecita.

