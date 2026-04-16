Blitz interforze alla periferia di Lecce | oltre a una denuncia sequestri di una pistola e chili di droga

Nella periferia di Lecce, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione che ha portato al sequestro di una pistola e di diversi chili di droga, oltre a una denuncia. L’intervento fa parte di un’azione più ampia volta a contrastare il fenomeno criminale nella zona e a ripristinare la legalità. L’operazione rappresenta il primo passo di un piano strutturato nel tempo.

LECCE – Non una semplice operazione di polizia, ma il primo passo di una strategia a lungo termine per smantellare la “zona franca” e restituire legalità a un’area critica della periferia leccese. All’alba di oggi, oltre 100 uomini tra carabinieri, guardia di finanza e poliziotti, con l'aiuto.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Blitz in casa della polizia: sequestrati oltre tre chili di droga e una pistolaNell’abitazione ad Aprilia gli agenti hanno ritenuto più di 3 chili di hashish, 130 grammi di marijuana e mezz’etto di cocaina, oltre a una pistola... Maxi blitz a Palagonia: oltre 10 kg di droga e una pistola sequestrati, tre arrestiABBONATI A DAYITALIANEWS Rafforzati i controlli nella Piana di Catania Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di vigilanza economica nella... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Rogoredo, blitz interforze sui binari. Treni bloccati, decine di passeggeri a terra. L'operazione Alto impatto rientra nell’ambito dei controlli straordinari disposti dal questoreBlitz nel campo sosta di Panareo, lungo la SS7ter nella periferia di Lecce, dove è in corso un’ampia operazione interforze che coinvolge Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Sul posto ... leccesette.it Blitz interforze al campo Panareo: imponente spiegamento di uomini e mezzi lungo la 7terLECCE - Imponente spiegamento di forze lungo la 7ter, nel territorio di Lecce, dove all’alba è scattato un blitz interforze al campo sosta Panareo. corrieresalentino.it