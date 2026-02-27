Occupazione abusiva | maxi blitz nei palazzoni di tossici e sbandati Video

Questa mattina, carabinieri, finanza e polizia locale hanno eseguito un maxi blitz negli appartamenti di via Repubblica di Montefiorino a Modena, coinvolgendo diverse forze dell’ordine. L’operazione ha mirato a intervenire sugli alloggi occupati da persone senza titolo legale, tra cui tossicodipendenti e soggetti senza fissa dimora. L’intervento si è svolto nelle prime ore del giorno, con l’obiettivo di sgomberare gli immobili occupati illegalmente.

Modena, 27 febbraio 2026 – Maxi operazione questa mattina all’alba da parte di carabinieri, finanza e polizia locale negli appartamenti occupati di via Repubblica di Montefiorino. Appartamenti occupati: il video del blitz a Modena Drogati e tossici nei due palazzoni. Le due palazzine, di proprietà di un fondo d’investimento e attualmente in stato di semi abbandono, sono da tempo oggetto di segnalazioni per la presenza di bivacchi e accessi non autorizzati da parte di persone che avevano occupato abusivamente gli appartamenti. All’interno, infatti, vivono abusivamente e da tempo tossicodipendenti e senzatetto. Già due settimane fa le forze dell’ordine avevano effettuato un sopralluogo all’interno di uno degli stabili a fronte della denuncia di diversi residenti preoccupati dalla situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

