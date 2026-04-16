Blitz di Sammartino ad Agrigento | la Lega lavora a un piano nell' interesse della città e non dei partiti

Questa mattina, il vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura ha visitato Agrigento, incontrando i rappresentanti locali e i sostenitori del partito. La visita si è svolta con l’obiettivo di discutere delle iniziative in corso e dei progetti futuri, senza riferimenti a questioni politiche di partito. L’incontro si è svolto alla presenza di diversi esponenti territoriali, in un clima di confronto diretto e informale.