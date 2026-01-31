Addio 110% ecco la nuova bussola dei Bonus | ad Agrigento il piano per blindare casa e portafoglio

A Agrigento si cambia rotta sui bonus edilizi. Dopo la fine ufficiale del Superbonus 110%, le autorità locali presentano un nuovo piano per aiutare i cittadini a mettere in sicurezza le proprie case e risparmiare sui costi. Il 2026 segna un punto di svolta, con strategie diverse per proteggere il patrimonio immobiliare senza più affidarsi ai vecchi incentivi.

Archiviato definitivamente il capitolo del Superbonus 110%, il 2026 si apre con nuove sfide e opportunità per il patrimonio edilizio. Ieri pomeriggio, le sale della Camera di Commercio hanno ospitato un affollato incontro tecnico per fare chiarezza sugli incentivi ancora attivi. “Gli incentivi edilizi sono preziosi per promuovere la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico del nostro patrimonio edilizio esistente e per alimentare proficue politiche di rigenerazione urbana”, ha dichiarato con forza Rino La Mendola, presidente dell’Ordine degli architetti, sottolineando come l’architetto resti una figura centrale nella gestione del costruito.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

È stata pubblicata la nuova "Bussola" per le famiglie in difficoltà, disponibile sul sito dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nella sezione "Protezione sociale".

