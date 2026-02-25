San Gerlando e il destino di Agrigento la preghiera di don Giuseppe Pontillo | Amore per la città si vada oltre i partiti

San Gerlando, collegato alla crisi di Agrigento, ha ispirato la preghiera di don Giuseppe Pontillo, che ha invitato a superare i confini dei partiti e a riscoprire l’amore per la città. Il sacerdote ha chiesto ai cittadini di unirsi in un senso di rinnovamento, puntando su obiettivi concreti e su un impegno condiviso. La sua chiamata mira a riaccendere la fiducia e a promuovere un nuovo spirito di collaborazione tra le forze locali.

“Che vi sia un senso di risveglio, pieno di speranza e nello stesso tempo di grande consapevolezza per un cambiamento di persone e di obiettivi. Ci vuole un cambiamento che parta dalla consapevolezza dell'amore e della passione che ci vuole per questa città, che deve stare lontano da altre forme di interessi partitici, politici etc.”. Don Giuseppe Pontillo, direttore dei Beni culturali ed ecclesiastici dell'Arcidiocesi di Agrigento ed ex parroco della cattedrale di San Gerlando, affida a San Gerlando due intercessioni: una per la Chiesa Agrigentina e una per la città. San Gerlando, patrono di Agrigento, vescovo che ricostruì la Diocesi dopo la conquista normanna, è il santo della rinascita spirituale e culturale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

