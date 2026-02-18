Reati ambientali e sicurezza sul lavoro | blitz dei Carabinieri Forestali

I Carabinieri Forestali hanno condotto un blitz in Irpinia per verificare il rispetto delle norme ambientali e sulla sicurezza sul lavoro. Durante l’operazione, hanno scoperto diverse violazioni, tra cui discariche abusive e condizioni di lavoro pericolose. Un’azienda locale è stata trovata senza le autorizzazioni necessarie, con materiali di scarto abbandonati vicino a un torrente.

Tempo di lettura: 2 minuti Operazione di controllo in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro da parte dei Carabinieri Forestali in Irpinia. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Cervinara, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Avellino e con il supporto della linea territoriale, hanno eseguito un’ispezione presso un’azienda meccatronica con sede nel comune di Rotondi. Al termine degli accertamenti è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino la titolare della società, una 45enne, ritenuta responsabile di diverse violazioni. In particolare, secondo quanto emerso dai controlli, l’attività sarebbe stata esercitata in assenza di autorizzazione unica ambientale e senza la prevista autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

