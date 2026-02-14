Genero del boss condannato sigilli della Polizia a ristoranti in Italia e Ibiza

La Polizia di Stato ha sequestrato diversi ristoranti in Italia e a Ibiza perché appartenenti al boss Michele Maravita, condannato per legami con la criminalità organizzata. La misura arriva dopo che il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro dei beni dell’imprenditore 39enne, noto anche per le sue attività nel settore della ristorazione. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato locali gestiti con una rete di soci e collaboratori, che secondo le indagini erano collegati alla sua attività illecita.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia di Stato – Divisione Anticrimine della Questura di Caserta – ha confiscato su ordine della sezione misure di prevenzione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere alcuni beni di proprietà dell'imprenditore 39enne Michele Maravita, condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Napoli per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Maravita è genero di Antonio Della Ventura, boss del clan Belforte di Marcianise attualmente in carcere al 41bis. Tra i beni confiscati a Maravita per un valore complessivo di oltre un milione di euro, c'è una nota braceria di Valle di Maddaloni, nel Casertano, frequentata da vip tra cui anche calciatori del Napoli, oltre a rapporti finanziari e bancari, autovetture ed un'imbarcazione.