Maxi blitz antidroga nei boschi delle Cerbaie vicino Firenze 6 persone arrestate e bivacchi smantellati

Nelle Cerbaie, vicino a Firenze, è stata condotta una vasta operazione antidroga che ha portato all’arresto di sei persone, alla denuncia di altre quattro e allo smantellamento di quindici bivacchi. L’intervento mirava a contrastare attività illecite nella zona boschiva, contribuendo alla sicurezza del territorio e alla tutela della comunità locale.

6 arresti, 4 denunce e 15 bivacchi smantellati: questo il risultato di una maxi operazione antidroga condotta nelle ultime due settimane nelle aree boschive delle Cerbaie. L'azione, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze, è stata finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e ha visto l'impiego di numerosi reparti specializzati e tecnologie avanzate. La maxi operazione antidroga Il servizio straordinario si è svolto nell'area boschiva delle cosiddette "Cerbaie" e ha coinvolto militari della Compagnia Carabinieri di Empoli, i Cacciatori "Puglia", il 6° Battaglione Toscana (compreso personale delle Squadre d'Intervento Operativo) e il nucleo CC cinofili anti-droga di Firenze. Fucecchio, operazione antidroga alle Cerbaie: smantellati 15 bivacchi, 6 arresti, 4 denunce (foto)Si conclude oggi a Fucecchio un'operazione antidroga nelle Cerbaie, svolta nelle ultime due settimane con l'impiego di circa 300 militari. Carabinieri a cavallo contro lo spaccio: smantellati i bivacchi nei boschi

